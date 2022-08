e a chi lo aveva direttamente visionato ben prima che il club rossonero decidesse di accelerare la trattativa con lo Schalke 04 che nelle prossime ore porterà a Milano un difensore di grande prospettiva e margini di miglioramento. Tra oggi e domani, con visite e firma del contratto incorporate,avrà il suo primo assaggio di ciò che lo attende: dopo aver deciso di dirottare l'investimento a titolo definitivo su un'alternativa a Tomori e Kalulu piuttosto che sul centrocampista,- Lo ha confermato Stefano Pioli ieri sera nel post-gara di Milan-Bologna, ma su calciomercato.com lo sapevamo già, avendo tracciato in tempi non sospetti (marzo 2020) un profilo sul centrale classe 2001 di papà senegalese e mamma finlandese. La squadra campione d'Italiaper fronteggiare con più efficacia le situazioni da palla inattiva,Doti individuate pure in quello Sven Botman che è stato a lungo il primo nome della lista dei dirigenti rossoneri, prima dell'affondo del Newcastle che ha fatto saltare il banco. Rispetto all'olandese, Thiaw è un giocatore ancora tutto da costruire nonostante le circa 50 presenze collezionate in Bundes e Zweite Liga, madopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione.L'arrivo del nazionale tedesco Under 21 potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro di Matteo Gabbia. Il classe '99, giocatore utile anche nell'ottica delle liste per la Serie A e la Champions, piace ad Empoli e Sampdoria ma la sua cessione in prestito era stata frenata nei giorni scorsi a scopo precauzionale, stante l'incertezza sulle strategie di mercato. Col nuovo arrivato gli spazi si ristringerebbero ulteriormente e il desiderio del ragazzo di andare a giocare, per avere quella continuità necessaria per proseguire il suo percorso di crescita, potrebbe essere quanto meno preso in considerazione.