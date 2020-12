Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i difensori seguiti con attenzione dal Bologna c'è anche Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese ha già lavorato con il tecnico Sinisa Mihajlovic proprio in granata.



L'operazione non sembra impossibile da portare a termine: Nkoulou è infatti in uscita dal Torino. Il difensore è in scadenza di mercato e, per non perderlo a parametro zero a fine anno, il Torino è disposto a cederlo a titolo definitivo a gennaio.