Andato via in prestito nell'ultima sessione di mercato, al momento il bottino di Bobby Adekanye è amaro. L'idolo dello spogliatoio biancoceleste è approdato al Cadice, squadra neopromossa in Liga che si sta comportando molto bene in quest'inizio campionato. Nell'ultima sfida contro l'Atletico Madrid ha perso male (4-0), ma la squadra di Alvaro Cervera vanta 14 punti in 9 gare e il sesto posto a pari punti con il Granada quinto (ma con una gara in meno). Non va poi dimenticata la vittoria di lusso contro il Real Madrid in trasferta. Eppure, per Adekanye nessuno spazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, il classe '99 al momento ha portato a casa solamente due convocazioni e zero minuti in campo. La speranza della Lazio è che possa imporsi anche per cominciare ad accumulare esperienza.