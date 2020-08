L’ex centrocampista della Juventus Mohamed Sissoko parla ai microfoni di TuttoJuve.com: “Se Aouar potrebbe essere un buon rinforzo per la Juve? Secondo me sì, è uno dei giovani più forti in Francia e vediamo che cosa succederà durante il prossimo mercato. Questo è uno dei giocatori che la Juve deve seguire". Houssem Aouar, centrocampista classe 1992, è uno dei punti di forza del Lione che venerdì contenderà alla Juve la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.