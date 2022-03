L'ex Genoa Claudio Paul Spinelli ripartirà dall'Argentina: l'attaccante dell'Oleksandrija (prima divisione ucraina), che aveva lasciato il paese a causa del conflitto, ha firmato con il Lanus (per via della possibilità data ai giocatori della federazione ucraina di potersi trasferire in un altro club) fino al termine della stagione.