Ecco le riflessioni e gli aneddoti a Radio 2 di Lionello Manfredonia, ex libero della Juventus: "Gianni Agnelli mi voleva alla Juventus già quando avevo 20 anni, nel 1978, quando feci i mondiali in Argentina. Io però decisi di rimanere alla Lazio, a casa, viziato dalla città di Roma. Ma ho sbagliato. Sono arrivato alla Juve a 28 anni e mi sono tolto la soddisfazione di vincere scudetto e Coppa Intercontinentale. Stavo benissimo a Torino, avevo fatto un grandissimo campionato, ma purtroppo non mi misi d'accordo con Boniperti per il nuovo contratto. Volevo tornare a casa, ho accettato l'offerta della Roma e ho sbagliato. Sudditanza psicologica degli arbitri verso la Juve? Secondo me no. Quando andai alla Juve il primo anno pensavo che gli arbitri non mi avrebbero mai ammonito, invece saltai otto partite per somme di cartellini gialli. La maglia che indossi non c'entra niente, gli arbitri cercano sempre di essere equilibrati."