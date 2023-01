Orfano di Ospina, attualmente infortunato, l'Al Nassr sta cercando un nuovo portiere. Secondo Marca.com gli arabi hanno messo nel mirino Keylor Navas, attualmente secondo di Donnarumma al Psg ex Real Madrid. I parigini però, per lasciarlo andare, chiedono almeno un indennizzo economico visto il contratto in scadenza nel 2024.