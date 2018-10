Gary Pallister, ex stella del Manchester United, torna sulle parole di Romelu Lukaku: ​"Dichiarare di ambire di giocare in un altro club quando sei tesserato per un altro è una grave mancanza di rispetto. Puoi pensarlo, forse, ma dirlo esplicitamente e farlo mettere nero su bianco è terribile", le sue parole a Star Sport. "Lo United è sotto pressione e sentire che il goleador vorrebbe andarsene non è certo la situazione ideale. Ai miei tempi certe fratture tra il manager e i giocatori non ci sarebbero state. Uno dei pregi più grandi di Sir Alex era quello di saper domare anche i caratteri più difficili".