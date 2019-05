Una foto innocua, una pioggia di like, poi, come sempre il leone da tastiera e l'insulto che proprio non va giù, che proprio non ci sta e che scatena la reazione dei diretti interessati. Sembra la cronaca di una normale giornata sui, ma questa volta è toccato a chi, dai social, si tiene spesso lontano.che ha postato sul suo profilo instagram una foto della piccola, la figlia della bellissima showgirl e di Francesco Totti, ricevendo però gli insulti di un fan che l'ha criticata apertamente per il suo attuale fisico. L'utente ha infatti criticato i presunti ritocchini della Blasi scrivendole: "Spero che tua figlia non ti segua in quanto ad estetica. Sei brutta, sei diventata un mostro".A prendere le difese della moglie è però intervenuto proprio l'ex capitano della Roma che ha risposto prontamente al commento con unQuando è troppo, è troppo. Per tutti, anche per i vip. Ecco la foto della discordia e quelle di Ilary nella nostra gallery.