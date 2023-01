Nicole Murgia e il calcio, una cosa di famiglia. La celebre attrice, protagonista del Grande Fratello Vip, è sorella di Alessandro, giocatore della Spal, ed ex moglie di Andrea Bertolacci, un tempo centrocampista di Milan e Genoa, oggi in forza al Karagümrük e che ha tuttora tatuato sul proprio corpo il volto di Nicole. Romana, 29enne, ha avuto dal suo primo matrimonio due figli ma la sua vita è spesso al centro di gossip legati al mondo del pallone. Suo fratello infatti aspetta un figlio dall’ex tronista e sua amica Vittoria Deganello, con la quale ha avuto un flirt mentre era già impegnato con Eleonora Mazzarini. E con quest'ultima aveva da poco avuto un altro figlio. La ragazza aveva commentato la vicenda con un laconico ‘Se parlo io, crollano i palazzi…’, ma anche nella casa più spiata d’Italia si è lasciata andare a dichiarazioni compromettenti. Pare infatti che abbia confermato che i concorrenti hanno dei telefoni attraverso i quali possono informarsi sul parere del pubblico nei loro riguardi. Una regina del gossip insomma ma anche una bellezza prorompente come si vede dalle sue splendide FOTO .