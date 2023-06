Il campionato di Serie A 2022/2023 domenica arriverà al termine e nelle settimane successive i vari giocatori in prestito torneranno nelle rispettive squadre. In casa Torino si attende il rientro di Emirahn Ilkhan, che a gennaio si era trasferito alla Sampdoria con la formula del prestito.



In questi mesi a Genova ha collezionato solamente sette spezzoni di partita, senza mai riuscire a giocare titolare. Il Torino crede però nelle sue qualità e il giocatore potrebbe restare alla base: Juric lo valuterà in ritiro.