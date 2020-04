Gentile Procuratore,sono un giovane calciatore di 16 anni tesserato presso una società di serie B, ma non ancora sotto contratto. Sto impazzendo come tutti a stare in casa, ma spero di poter riprendere al più presto ad allenarmi con i miei compagni. Quello che, però, non riesco ancora a capire è se dal 18 maggio gli allenamenti saranno riservati solo ai professionisti delle prime squadre, come Ronaldo o Lukaku, o anche ai calciatori dei settori giovanili. Posso sperare di ricominciare ad allenarmi seriamente? Sì o no? Luca. In caso di risposta affermativa, il benestare del Governo agli allenamenti riguarderà solo gli atleti professionisti e i non professionisti di assoluto livello nazionale; le sedute degli allenamenti dovranno, inoltre, essere effettuate nei centri sportivi a porte chiuse e rispettando rigidi protocolli, ancora in attesa di essere ufficializzati (es. tamponi, esami sierologici). Le misure suddette renderebbero di fatto applicabile il via libera agli allenamenti solo per le squadre professionistiche, in primis per quelle di serie A (serie B, Lega Pro e serie D sono in attesa di ricevere risposte).i presso i propri centri sportivi già a partire da lunedì 4 maggio., ricordiamo che i campionati giovanili dall'under 18 a scendere sono già stati annullati (non è ancora stato ufficialmente annullato solo il Campionato Primavera) e di conseguenza dovrebbero essere sospesi anche gli allenamenti fino all'inizio della prossima stagione, seppure nel comunicato della FIGC si faccia riferimento solo alla sospensione delle competizioni e manifestazioni ufficiali.decade, a partire da lunedì 4 maggio, il limite delle vicinanze all'abitazione per chi esce a fare una passeggiata o una corsa; il distanziamento stabilito è di un metro nel primo caso, due metri nel secondo.