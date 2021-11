"Ci vogliono diversi palloni per vincere a Dortmund". Cosìaveva scherzato dopo il successo dell'Ajax sul Borussia in Champions League, riferendosi al 'doloroso' gol del pareggio: per segnare, il capitano dei Lancieri si è lanciato sbattendo contro il palo con... le parti basse. Nulla di serio per fortuna, ma Tadic non ha perso l'occasione per scherzarci su: al ritorno ad Amsterdam,(foto Maurice van Berkel).