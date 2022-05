Beniamino Vignola, ex centrocampista della Juventus anni 80, parla a TuttoJuve.com dell'eventuale ritorno di Paul Pogba in bianconero: "Più che Pogba, che è una minestrina riscaldata, a mio parere servirebbe più la figura di un playmaker capace di organizzare il gioco in un centrocampo che è mancato negli ultimi anni".