Un gruppo sudamericano con sede in Uruguay vuole la Roma, e come biglietto da visita porterebbe in giallorosso Edinson Cavani, che ha ormai chiuso la sua avventura nel Psg. Queste le ultime voci a proposito del futuro dell’attaccante, che in Italia ha giocato con Palermo e Napoli. L’ipotesi, riferisce Agipronews, è presa in seria considerazione dagli analisti, che quotano a 5,00 l’uruguaiano in giallorosso entro il 5 ottobre prossimo. Cavani, ufficialmente svincolato dal 1° luglio, è un “parametro zero”. Per questo il suo entourage, guidato dal fratellastro Walter Guglielmone, punterà a strappare condizioni contrattuali “pesanti”, il che potrebbe mettere in difficoltà la Roma che, priva degli introiti della Champions per il secondo anno consecutivo, sarà costretta ad abbassare sensibilmente il monte ingaggi.