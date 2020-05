Lo scorso anno Conte ha accettato qualche scommessa, ma in questa estate che verrà, il tecnico salentino si aspetta di ricevere calciatori esperti, abituati a lottare per il vertice. Questo è quanto scrive TuttoSport.



“Vidal simbolo del giocatore pronto subito, pronto a vincere. Antonio Conte la scorsa estate ha detto sì ai “giovani” Barella, Sensi, Bastoni e Lazaro (giocatori per altro da lui approvati o indicati come l’austriaco), ha costruito un’Inter convincente e competitiva. Per fare il definitivo salto, il tecnico si aspetta però elementi d’esperienza, altri Young e Moses (prelevati a gennaio), che sappiano cosa significa giocare per vincere, in campionato e in Europa. Come Vidal, come Giroud (che ha però rinnovato col Chelsea), Vertonghen e Dries Mertens”.