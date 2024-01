ed è arrivato dritto nel cuore dei tifosi rossoneri e nella testa del proprio mister, quello Stefano Pioli che non ha smesso di credere nelle sue potenzialità, ribadendo, se mai ce ne fosse il bisogno, che il mercato estivo ha già regalato alla rosa rossonera un vice di Giroud di sicuro affidamento: "", ha dichiarato il tecnico emiliano a Mediaset. Aveva bisogno di rodaggio, di ambientarsi, di ritrovare certezze e stabilità a livello fisico e mentale.di un giocatore che, in passato, ha ampiamente dimostrato di meritare una maglia pesante come quella rossonera.(stop elegante sul cross di Theo Hernandez e Radunovic fulminato immediatamente)(non si lascia scappare l’assist del 2-0 di Theo, credendoci fino in fondo e battendo l’estremo difensore dei sardi in spaccata).come riporta Opta. Inoltre, contando anche il passaggio vincente contro il Frosinone - datato 2 dicembre, esattamente un mese fa -, negli ultimi 215 minuti disputati, l’ex Fiorentina ha messo a referto 5 reti e proprio 1 assist, per una media di contributo al gol di 1 ogni 36’.(visto il contratto annuale in scadenza a giugno 2024),anche in campionato. Questo Jovic, infatti, allontana sempre più il centravanti dello Stoccarda dal Milan, un affare che già si era complicato per la concorrenza della Premier (Manchester United e Newcastle su tutte), per l’eliminazione del Decreto Crescita (arrivando dall’estero e chiedendo 4 milioni a stagione, l’impatto a bilancio sarebbe pieno) e per quella clausola rescissoria da 17 milioni, complessa da rateizzare con il club tedesco.