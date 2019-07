Milan-Roma, il braccio di ferro per Jordan Veretout prosegue e si rinnoverà all'inizio della prossima settimana. La Fiorentina ha raccolto nella giornata di oggi i rilanci dei suoi club interessati al calciatore francese, ma non ha accettato nessuna delle due offerte partendo da una base d'asta superiore ai 20 milioni di euro. Il giocatore ha chiarito da tempo alla nuova proprietà dei viola la sua volontà di sposare un progetto più competitivo e nel ritiro di Moena lo si è visto poco e nulla, confinato spesso in palestra per svolgere un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra ed evitare, per quanto possibile, la contestazione dei suoi tifosi.



LE OFFERTE - Veretout ha espresso soprattutto una preferenza per il Milan di Marco Giampaolo, nonostante l'offerta contrattuale della Roma sia oggi superiore. I rossoneri si sono spinti fino a 2,5 milioni più bonusi, quella del neo ds giallorosso Petrachi si spinge fino a 3. Una sottile differenza separa le due squadre pure per quanto concerne le ultime proposte fatte pervenire alla Fiorentina: Maldini e Boban hanno tolto dalla trattativa Biglia, che ha un ingaggio troppo alto (3,5 milioni) e che di cui il ds dei toscani Pradé preferirebbe parlare eventualmente in un altro momento, e sono saliti fino a 15 milioni più 2 di bonus, mentre la Roma ha toccato quota 18. Da Milano attende novità anche il calciatore, protagonista di una telenovela di mercato che ripartirà all'inizio della prossima settimana.