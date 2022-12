. Il pallone sparisce fra i magici piedi di João Félix e riappare, un istante dopo, in area di rigore. Ad aspettarlo, puntuale come un sicario, c’è lui,. Sommer non fa neanche in tempo a muoversi. Il giovane attaccante algarviano ha appena segnato il suo primo gol in un Mondiale, ma non si scompone: fa il solito gesto da pistolero, arricchito di infinito valore simbolico da quel suo taglio sotto l’occhio, poi parte di corsa verso la bandierina e la salta, a braccia aperte, inseguito da Bernardo Silva che lo abbraccia al suo atterraggio.Nel secondo tempo arriva il bis, con un t, inerme davanti all’inventario di colpi del portoghese. Poi di nuovo con le mani a mimare la doppia pistola, quasi seccato di doverlo fare ancora.- Ha solo 21 anni, ma sembra non sentire la pressione.. A tutti gli altri era sembrato un azzardo, se non una di quelle scelte a voler dimostrare il contrario, come a dire ai suoi connazionali: “va bene, vi accontento, ma poi non lamentatevi se va mala. Invece no, Gonçalo da Olhão, la perla dell’Algarve , ha lasciato tutti a bocca aperta, a partire da un impotente Sommer. CR7 può stare comodamente seduto in panchina, a riflettere sul suo ruolo che dovrebbe essere di primus inter pares, non di divinità intoccabile.- Eppure, ce lo si poteva aspettare da uno che, nemmeno un mese fa, in amichevole contro la Nigeria. Ce lo si poteva aspettare da uno che al Da Luznel preliminare di Champions contro il Midtiylland. Ce lo si poteva aspettare da uno che, alla sua prima stagione da co-protagnista con le Aguias, aveva, a soli 20 anni, trascinato i suoi nel doppio ottavo di finale con l’Ajax (giocando a tutto campo e finendo la gara d’andata addirittura da mezzala) e segnato il suo primo gol in Champions ad Anfield nel 3-3 ai quarti contro il Liverpool. Ce lo si poteva aspettare da uno che nelle prime 21 partite di questa stagione con la maglia del Benfica aveva segnato 14 gol e fornito 6 assist.. A giudicare dalla partita di oggi il discorso è chiuso:. Attorno a lui ruoteranno gli altri. CR7 sarà ancora utile alla causa, se lo vorrà, se farà un passo indietro, perché di lui ci sarà sicuramente bisogno più avanti quando la palla scotterà. Intanto il mondiale portoghese si ciberà dei gol di Gonçalo Ramos, ringraziando Olhão per avervi dato i natali e il Benfica per aver dato modo al suo immenso talento di sbocciare fra i riflettori del Da Luz prima e del Qatar poi.