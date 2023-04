IL TABELLINO

Napoli-Verona si può leggere in due modi: se vista in funzione del campionato è un passo indietro per la capolista, anche sul piano del gioco, se vista. Martedì contro il Milan ci sarà e farà paura a Maignan e compagni. Lo 0-0 del Maradona ha invece una sola lettura, per il morale e per la classifica che ora lo vede a -3 dallo Spezia e a -4 dal Lecce in attesa di affrontare domani la Sampdoria., ha appesantito la manovra e indebolito il Napoli che già a Lecce, nonostante la vittoria, non aveva toccato le solite cime spettacolari. E’ ovvio che Demme, appena 24' in questa stagione, non può dare alla regìa la stessa rapidità né la stessa incisività di Lobotka. Peraltro Duda, marcandolo a uomo, lo ha spinto ancora più lontano dal resto della squadra., e si è sistemato tutto nella propria metà campo, schierandosi a 4 in difesa con Lasagna esterno destro.al lento attacco napoletano che ha chiuso il primo tempo senza una vera occasione da gol e con appena tre tiri verso la porta di Montipò, mai impegnato seriamente. Era tutto molto preciso nel Verona con Tameze una spanna sopra gli altri per dinamismo, lucidità e intelligenza tattica. Quando ne aveva la possibilità, i veneti partivano in contropiede edopo meno di un quarto d’ora. Per evitare sgradite sorprese Zaffaroni ha spostato poco dopo Dawidowicz a sinistra e Ceccherini a destra contro lo sbiadito Lozano che, vale la pena ricordarlo, non segna e non fa assist da 13 partite., non c’erano spazi, il Napoli stentava a fare il Napoli e lo 0-0 prima dell’intervallo era il risultato esatto per quanto era accaduto al Maradona.I primi 20' del secondo tempo sono stati identici ai 45' del primo, palla al Napoli (che ha toccato l’80 per cento di possesso, record per questo campionato), difesa del Verona, zero occasioni. In quel periodo, esattamente al 5', c’è stato però un evidente errore di La Penna che ha graziato Ceccherini col secondo giallo, il fallo su Lozano era da ammonizione.Tardi: due giocatori capaci di saltare l’avversario sarebbero stati utili già a inizio ripresa. Ha cambiato anche il Verona con Djuric per Gaich e Coppola per Ceccherini, poco dopo dentro anche Terracciano e Verdi., con tante soluzioni offensive. Il nigeriano è entrato a 20' dalla fine (recupero compreso) e in attacco la squadra di Spalletti si è svegliata. Di Lorenzo si è creato da solo una grande occasione, ma con tiro sballato.. Ilper portare a casa non uno ma tre punti, solo che Ngonge, appena entrato, in contropiede si è trovato da solo davanti a Meret ma ha messo la palla fuori.Marcatori: -Assist: -NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme (19' s.t. Zielinski), Elmas (27' s.t. Lobotka); Politano (40' s.t. Zedadka), Raspadori (27' s.t. Osimhen), Lozano (19' s.t. Kvaratskhelia). All. Spalletti.VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini (20' s.t. Coppola); Faraoni (25' s.t. Terracciano), Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda (25' s.t. Verdi); Lasagna (41' s.t. Ngonge), Gaich (20' s.t. Djuric). All. Zaffaroni.Arbitro: La Penna di Roma.Ammoniti: 14' Ceccherini (V), 33' s.t. Terracciano (V), 45' s.t. Dawidowicz (V), 46' s.t. Kvaratskhelia (N), 49' s.t. Verdi (V).Espulsi: -