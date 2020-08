S’è visto che uno ( l’altro è quello dei terzini ) dei ruoli nevralgici della Juventus è proprio quello, un tempo, ricoperto dall’attuale allenatore.: troppo lenti, troppi palloni sanguinosi persi. E, in una parola, poco adatti a subire la pressione avversaria. Se attaccati e raddoppiati, vanno in confusione. Guardate quanti goal sono stati subiti per palle persi nella propria metà campo.