E' ancora forte, fortissima l'intenzione del Valencia di arrivare a Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. A raccontarlo è Tuttosport, secondo cui stanno proseguendo i contatti tra i bianconeri e gli spagnoli. Rugani piace da tempo, per De Sciglio si è invece aperto uno spiraglio dopo il ritorno di Florenzi alla Roma (Florenzi che potrebbe invece fare il percorso opposto, andando proprio alla corte di Andrea Pirlo). Il problema? Il Valencia non intende andare oltre il prestito, ma ha aperto alla possibilità contropartite. La Juve deve invece monetizzare e le formule proposte dagli iberici non fanno particolarmente piacere. Staremo a vedere.