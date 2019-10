A volte ritornano. Il nome di Strahinja Pavlovic potrebbe non essersi mai allontanato dai pensieri dei dirigenti della Lazio. Il difensore del Partizan di Belgrado rimane in orbita e i biancocelesti potrebbero provare ad affondare il colpo già a gennaio o, alla peggio, impostare la trattativa in vista della prossima stagione. Il classe 2001, intervistato da ​TV Prva, ha dribblato l'argomento "mercato di gennaio" rimanendo vago: "Ho un contratto di cinque anni con il Partizan e penso di partita in partita" ha dichiarato il serbo.



La Lazio, che in estate aveva sottoposto il calciatore ad alcuni controlli medici, convinta di poter concludere l'affare, aspetta un'apertura per chiudere (questa volta definitivamente) il capitolo Pavlovic. Confidando anche nella volontà del Partizan, che a luglio ha respinto una proposta da 5,5 milioni di euro, confidando sull'interesse per il ragazzo di tanti top club, fra cui la Juventus.