L’argentino è un ciclone, un toro, un trascinatore. Un bomber moderno con movenze e classe di un calcio passato. Gli occhi al secondo gol, a quel movimento che brucia Milenkovic prima di impattare al volo il pallone per spedirlo sotto la traversaFortissimo, uno tra i più completi in Serie A, un campione plasmato in casa, preso dall’altro lato del mondo, in Argentina, poco più che ventenne.Che Lautaro non sia una comune lo raccontano i numeri:. Ma non è tutto. Il “Toro”è il calciatore argentino che ha segnato di più dopo il ritorno dai Mondiali,. Distaccati ci sono Messi a quota 12, Alvarez a 10, Dybala a 9 e Di Maria a 8.(4 gol) dei calciatori che hanno segnato di più con l’Inter nelle finali nel 21esimo secolo. Al primo posto c’è un mostro sacro come Eto’o, a 6 gol.Uno così bisogna tenerselo stretto, più di ogni altro. Ha ragione Marotta, non esistono incedibili, ma forseFondamentale per gli equilibri della squadra, perché oltre ai gol c’è il sudore che lascia in campo e anche gli assist che serve ai compagni. Esempio eclatante all’Olimpico di Roma, dove prima della doppietta che ha steso la Viola, Lautaro aveva mando in porta prima Dumfries e poi Dzeko. La sede di viale della Liberazione si arricchisce di un nuovo trofeo,