Fiorentina-Inter (calcio d'inizio ore 21) è la finale di Coppa Italia: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, arbitra Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



FIORENTINA - INTER h. 21.00



Arbitro: Irrati

Assistenti: Carbone-Lo Cicero

Quarto ufficiale: Fabbri

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini

AA RIS.: Ranghetti





SECONDO TEMPO



72' Contatto Dumfries-Sottil, Irrati dice che non è rigore. Decisione giusta.



54' - Dzeko apre per Dumfries, ma viene colpito da Martinez Quarta. Irrati lascia continuare l'azione, poi alla prima interruzione ammonisce l'argentino.



53' - Bastoni in ritardo su Nico Gonzalez, giallo giusto





PRIMO TEMPO



29' - Regolare anche il gol di Lautaro Martinez, parte in posizione regolare sull'invito di Cahlanoglu



3' - Tutto buono sul gol di Gonzalez: sia l'argentino che Ikoné autore dell'assist partono in posizione regolare.