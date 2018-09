Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.



Fifa 19, ormai ci siamo: una settimana o poco più all'uscita del nuovo atteso titolo di EA Sports, day one previsto per il 28 settembre ma che potrebbe essere rotto (come consuetudine) anticipando la release di un paio di giorni. Gli appassionati di tutto il mondo si stanno dilettando con la demo e stanno prendendo confidenza con i nuovi controlli, ma cresce l'attesa per vedere tutte le novità relative ai nuovi rating dei giocatori, soprattutto per quanto riguarda la Serie A: il campionato italiano, che torna ad avere grafiche ufficiali, è sotto l'occhio dei riflettori dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e proprio l'asso portoghese non poteva che essere la punta di diamante della nostra Lega. EA Sports ha infatti svelato i 10 giocatori più forti per ogni reparto in Serie A e non mancano sorprese.



HIGUAIN SEGUE CR7 - Se CR7 guida inevitabilmente la classifica dei bomber con 94 di overall, a inseguirlo c'è un ex bianconero: Gonzalo Higuain con il suo 88 è il primo degli avversari, tallonato da Mertens e Immobile-Icardi, entrambi migliorati fino a 87. Dietro di loro c'è Edin Dzeko con 85. (Ps: c'è Zaza, non Belotti...).



DOMINIO NAPOLI SULLE FASCE - Dominio azzurro sulle fasce, sono infatti ben tre i giocatori del Napoli nella top 10 degli esterni offensivi della Serie A: Lorenzo Insigne (88) e José Maria Callejon (84) si prendono il primo e il secondo posto, Simone Verdi con 81 (e 87 di velocità) si piazza quinto. A completare il podio il milanista Suso, che conferma l'82 di generale.



DYBALA MEGLIO DI PERISIC - Le prime sorprese arrivano a centrocampo, categoria ad ampia comprensione che vede altri esterni a prendersi il podio: Paulo Dybala il migliore con 89, Douglas Costa terzo con 86 e una velocità impressionante (95! E quel 91 in dribbling...), tra di loro si piazza l'interista Ivan Perisic con 86 e statistiche solide. La vera curiosità è data dal nuovo acquisto del Milan Samu Castillejo: 83 di overall, più forte sulla carta dei compagni Suso, Calhanoglu e Bonaventura...



CANCELO E ROMAGNOLI OUT! - E' la difesa però a stupire più di ogni altro reparto, solo Koulibaly con 87 rompe un dominio targato Juventus: Chiellini 89, Bonucci, Benatia e Alex Sandro 86. Vola Skriniar con il suo 85 (pari con Manolas e Miranda), ma fanno rumore due assenze: Joao Cancelo e Alessio Romagnoli sono fuori dalla top 10!



HANDA 1°, REINA MEGLIO DI GIGIO - Ultimi ma non per importanza i portieri e anche qui non mancano fuochi d'artificio: Samir Handanovic guida la classifica con 88 e statistiche interessanti (87 in tuffo, 86 in presa, 89 in riflessi e posizionamento), Pepe Reina con 83 resta davanti a Gianluigi Donnarumma (82) e alimenta la competizione interna per difendere i pali del Milan, la stessa cosa che succede a Roma con Mirante e Olsen, fuori dalla top 10.



@Albri_Fede90