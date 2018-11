Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.No, non è l'annuncio di un nuovo film horror in arrivo nelle sale cinematografiche, ma il prepotente ritorno di un giocatore che la scorsa stagione ha fatto la fortuna di tanti gamer (compreso chi scrive) e che quest'anno promette ancora più scintille:, così soprannominato proprio in onore della bambola assassina più famosa del grande schermo per gli scherzi che faceva la sera agli amici (tendendo agguati da sotto il letto), ha vissuto quattro giorni con umori diametralmente opposti: sabato l'euforia per la, mercoledì la delusione per il ko interno con il Barcellona e l'aritmetica certezza di aver chiuso l'avventura europea per quest'anno con il club olandese. La prestazione da urlo in campionato gli è valso però un riconoscimento, almeno su Fifa 19 Ultimate Team:(TOTW) pubblicata mercoledì, la seconda volta dall'inizio della stagione,, con alcune statistiche che fanno tremare gli avversari:(96 accelerazione, 95 velocità scatto)(spicca il 96 in agilità) e. Tradotto, è ancora più forte della carta che l'anno scorso (valutazione generale 84) aveva fatto la fortuna dei pro e dei videogiocatori amatoriali, che lo sfruttavano come cambio dalla panchina per spaccare in due la partita.e alle prime prove contro un collega non ha tradito le aspettative:con buona pace dell'avversario costretto, per l'ennesima volta, ad arrendersi. Un vero e proprio colpo di fortuna riceverlo gratis in premio (seppur non scambiabile), ma per chi volesse comprare Lozano il costo è comunque accessibile tenendo conto del valore della carta:Un vero e proprio affare online,: come scritto prima, il PSV è stato aritmeticamente eliminato dalla Champions League e questo può rimettere in discussione il futuro dell'ala messicana classe '95., Lozano sta confermando tutte le proprie qualità e giustificando l'interesse che tante big europee hanno per lui. Anche quelle che lo hanno affrontato:tutte in fila (nerazzurri per l'estate, non avendo slot liberi per extracomunitari), con lasullo sfondo eche lo ha fatto spiare più volte per il suo. Ma il sogno di Lozano è un altro, vuole ile lo ha dichiarato più volte, e a Mourinho farebbe comodo un esterno con le sue caratteristiche. Solo il tempo dirà se "Chucky" riuscirà a coronare il suo sogno, vestire la maglia dei Red Devils e terrorizzare la Premier, ma una cosa è certa: l'eliminazione del PSV offre un assist importante al mercato,@Albri_Fede90