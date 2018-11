EA SPORTS e Adidas arricchiscono l’esperienza di FIFA 19 svelando le divise speciali create in edizione limitata di quattro tra i club più prestigiosi del mondo.







Per la prima volta le EA SPORTS Jersey di Juventus, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco saranno disponibili sia in versione virtuale in FIFA 19 Ultimate Team, che reale nei negozi Adidas e in alcuni store ufficiali dei rispettivi club.







Le 7.000 speciali maglie sono realizzate in un morbido tessuto traspirante che garantisce il massimo comfort sia sul campo reale che su quello virtuale di FIFA 19.







Ciascuna delle quattro EA SPORTS Jersey è ispirata al carattere della squadra.







La grande ambizione della Juventus si riflette nel look iridescente della divisa, che rispecchia perfettamente la forza e la determinazione di un club che sa esattamente dove vuole arrivare.







I fasci di luce bianca su sfondo blu notte disegnati per il Real Madrid celebrano la sua lunga storia, costellata di grandi campioni diventati leggende per le proprie giocate, che in molti casi sembrano essere arrivate da un altro pianeta.







Ci sono l’audacia e la vitalità del leopardo sulla divisa del Manchester United, che celebra un club dalla storia nobile e rispettata in tutto il mondo.







La grafica vulcanica sulla maglia speciale del Bayern Monaco mette in mostra tutta la potenza e l’emozione della “Stella del Sud”, l’inno che echeggia nell’Allianz Arena in ogni match.