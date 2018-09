The official mobile football game of @neymarjr is here. Challenge people all over the world. Can you become the best? Download now for FREE. Out now on iOS https://t.co/5IkS5nsj6Z and Android https://t.co/yVpdWTPST1 #MatchMVP #multiplayer #LikeABoss #neymarjr pic.twitter.com/BlnZh8mK2Q — Match MVP Neymar Jr. (@MatchMvp) 24 settembre 2018

Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.: ve l'avevamo anticipato raccontando della passione di tanti giocatori per il mondo dei videogiochi, chi in maniera amatoriale chi invece, come Piqué e Mascherano, ne ha già fatto una professione parallela a quella da calciatore professionista. A questi si è aggiunto ora anche: una delle stelle più luminose del pallone non può stare con gli altri 'normali' (grande appassionato e buon giocatore di CS:GO e PUBG, Playerunknown's Battlegrounds) deve avere uno gioco tutto suo.Vi ricordate? Pubblicato da Infogrames nel 2000 per PlayStation e Game Boy, il titolo era stato sponsorizzato dalin persona e metteva a disposizione degli appassionati 64 squadre nazionali più altre 9 formazioni star o leggende da sbloccare: la presenza del due volte Pallone d'Oro in copertina non è bastata ad avere fortuna o almeno ad avere un seguito.. Ecco così che la famiglia dell'attaccante del PSG, in collaborazione con lo studio Like a boss, ha lanciato lunedì: sul proprio telefono o tablet, gli utenti potranno provare un'esperienza calcistica in prima persona e approfittare dei consigli del proprio allenatore e del proprio agente, non esattamente due personaggi qualcuno., nell'inedita veste di allenatore digitale, mentre l'agente che si occuperà della gestione di contratti e carriera sarà suo padre, l'uomo che ha portato a termine il trasferimento del secolo, portando il figlio da Barcellona a Parigi per 222 milioni di euro, la clausola fissata dai blaugrana.Che la permanenza all'ombra della Tour Eiffel possa non essere destinata a durare ancora a lungo, quella è un'altra storia: non è mistero che ilprosegua sotto traccia nella sua corte a Neymar e se il brasiliano si è lanciato in una nuova avventura negli eSports, le merengues non hanno voluto essere da meno. Uno dei punti più importanti nel discorso fatto dal presidenteall'assemblea dei soci ha riguardato: "Vogliamo trasformare lo stadio in una piattaforma tecnologica da cui interagire con partner e madridisti in tutto il mondo.e l'installazione di uno spettacolare tabellone video di 360° nella struttura architettonica dello stadio incorporando le ultime tecnologie digitali.". Insomma, un altro grande passo per una società che già si era lanciato coraggiosamente nella mossa marketing legata ad(protagonista della modalità Il Viaggio nella serie Fifa) nel momento più delicato, quello dell'addio di. Neymar e il Real Madrid, il pallone si muove sempre più verso la sua forma digitale: alla faccia di chi ancora non vuole riconoscere a questo movimento l'importanza che sta assumendo a livello globale e si impegna in proteste per contrastarlo.@Albri_Fede90