Gentile Collega,uso il suo spazio per denunciare un malcostume ormai sempre più diffuso nel mondo del calcio, che è quello di comprare la fiducia dei calciatori già sotto contratto con altri procuratori. Il grande problema è che la fanno franca tutti per due ordini di motivi:1) non esiste un codice deontologico che metta dei paletti a questi comportamenti scorretti prevedendo anche l'irrogazione di conseguenti sanzioni;2) è difficile comunque provare l'intromissione di un altro agente nel rapporto fiduciario instauratosi tra il vecchio agente e il calciatore.Per i motivi suddetti, giovani agenti, come il sottoscritto, perdono la voglia di andare avanti nonostante i tanti sacrifici fatti, i viaggi, i soldi spesi e le promesse ricevute.Concludendo, temo che il calciomercato sia nelle mani di procuratori sleali e scorretti! Lei cosa ne pensa? AndreaTi rispondo con una notizia buona e con una constatazione finale meno buona.(approvato il 10 luglio 2018), che deve essere rispettato anche dagli agenti dei calciatori, si legge testualmente all'art. 20, comma 4, quanto segue: "E' punito con la radiazione dal Registro l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti".: "L'agente sportivo non deve acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione dal Registro".E' tutto chiaro Andrea?La constatazione finaledella procura! E poter provare il comportamento scorretto altrui non è sempre così agevole!