. L’Inter double face di Simone Inzaghi – straordinaria in Europa e ridimensionata in Serie A – prosegue il suo cammino con il mirino puntato verso un rush finale che si prospetta infuocato. Mercoledì sera ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus – la prima delle grandi sfide che attendono i nerazzurri – prima di concentrarsi sull’Euroderby contro il Milan per centrare – 13 anni dopo – una finale di Champions. Nel mezzo, impegno massimo in Serie A, dove il club di viale della Liberazione non vince ormai da un mese e mezzo - 5 marzo contro il Lecce -. Il 4° posto, complice anche la restituzione dei 15 punti alla Juventus, è ora distante 5 punti.Il portiere camerunense – arrivato a parametro zero dall’Ajax solo la scorsa estate – ha dimostrato, lungo il corso di tutta l’annata di essere all’altezza del ruolo di numero 1 dell’Inter, costringendo capitan Samir Handanovic a sedersi in panchina per la maggior parte dei match disputati., E anche disponibile con i tifosi: oggi si è fermato per scattare foto e firmare autografi a tutti in Galleria Vittorio Emanuele, mentre mostrava la città ai fratelli. Onana ha dato a più riprese prova della sua classe, dimostrandosi un estremo difensore, non solo affidabile, ma anche di primissimo livello e di caratura internazionale.Le prestazioni di Onana non sono sicuramente passate inosservate alle big della scena calcistica internazionale.- oltre al Manchester United -. Difficile fare previsioni al momento. I Blues rimarranno alla finestra, monitorando la situazione attorno al giocatore che, senza l’Europa che conta, potrebbe decidere di cambiare aria ed affrontare una nuova sfida.Ecco che quindi l’Inter ha fissato il prezzo tra i 40 ed i 50 milioni di euro.Anche se, almeno al momento, si tratta solo di voci, speculazioni ed una reale trattativa tra i Blues e l’Inter per Onana non esiste.L’Inter non si farebbe certo trovare impreparata. Tra i nomi dei possibili sostituti,, estremo difensore classe ‘96 di proprietà dell’Empoli, valutato circa 20 milioni di euro dal club toscano, una cifra congrua ai parametri nerazzurri che, per partire all’assalto, investirebbero una parte del ricavato dalla cessione di Onana.L’azzurro ha ormai stabilmente ed ampiamente dimostrato le sue doti tecniche ed atletiche. Ora, da attendere, c’è solo la chiamata di una big con l’Inter in prima fila. Anche la Roma ed il Napoli hanno messo gli occhi sul gioiello dell’Empoli ma, come sottolineato da Tuttosport,– come dimostrano gli affari Asllani e Satriano -. Inoltre, Vicario è gestito dalla G11, agenzia dei fratelli Giuffrida che, nel corso degli anni, ha spesso avuto modo di concludere operazioni insieme ad Ausilio.Vicario attende la chiamata ma l’Inter ha una Champions da conquistare sul campo, in ogni modo.