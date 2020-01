Il problema del vice Alex Sandro continua a tenere banco in casa Juventus. Il Corriere dello Sport, infatti, parla di un interessamento nei confronti di Matias Viña del Nacional. Ventidue anni e passaporto italiano, potrebbe costituire un colpo interessante anche in prospettiva, un po' nel solco della trattativa che ha portato Bentancur a Torino. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni, ma occhio: c'è anche la concorrenza dell'Atletico Madrid, sempre in prima linea quando si parla di acquistare terzini di qualità.