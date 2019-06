Un messaggio di sostegno che ha lanciato anche uno spoiler sul suo futuro. Da (ex) capitano a capitana. Daniele De Rossi ha inviato un messaggio a Elisa Bartoli, difensore della Roma Femminile, impegnata con la Nazionale al Mondiale in corso in Francia. A rivelarlo è stata la stessa Bartoli, che ha postato il video su Instagram.

"Ciao Elisa, voglio mandarti un grande abbraccio e farti i complimenti - le parole di De Rossi - So che significa giocare un Mondiale, quindi so l’emozione che state provando. Complimenti per la vittoria nella prima partita, siete riuscite nell’intento più difficile che c’è in Italia: avete unito ed emozionato tutti. Non so cos’altro dirvi se non ‘bravissime’"



La Bartoli poi risponde, lasciando intendere che il futuro di De Rossi sarà in MLS: "E’ unico, che posso dire… Lo ringrazio tanto, quest’anno ci è sempre stato accanto. Vederlo a Los Angeles non sarà facile, in bocca al lupo anche a lui e grazie". "Roma non sarà la stessa senza di te", ha proseguito poi nel post.