Dalle parti di Gelsenkirchen il ritornello è più o meno sempre lo stesso: “Il ragazzo si farà”. Perché un talento di soli 17 anni che gioca con quella personalità con la maglia di uno dei club con più storia della Germania, lo Schalke 04, e ne è già un titolare in 2. Fußball-Bundesliga non può essere uguale agli altri. Ha qualcosa in più, qualcosa di speciale. Assan Ouédraogo è nato 17 anni a Mülheim an der Ruhr e da quando ha otto anni veste la maglia dello Schalke 04.Difficile, se non impossibile, immaginare un trasferimento già a gennaio perché il ragazzo vorrebbe rimanere nella Ruhr almeno fino al termine della stagione per concludere gli studi.“Il ragazzo si farà” non è solo il ritornello più frequente tra tecnici e tifosi dello Schalke 04 ma anche nell’area scouting delMoncada e D’Ottavio lo considerano già forte e con un potenziale da giocatore di primissima fascia.Il discorso potrebbe iniziare ora ma solo con vista al mercato estivo.Negli ultimi giorni Ouédraogo è stato accostato all’Inter per un possibile derby di mercato con il Milan. L’area scouting nerazzurra monitora tantissimi talenti in giro per il mondo ma non ha in programma offensive per Assan. Discorso diverso per Lipsia, Bayern Monaco e Liverpool che rappresentano le vere minacce per il Milan sul mercato.