. Indipendentemente dal risultato finale. Il motivo è racchiuso in un solo cognome e nell’incredibile epopea di una famiglia sinonimo di Milan ininterrottamente da 70 anni e tre generazioni.Ieri, per la prima volta, il nipote di Cesare e il figlio di Paolo è stato titolare in campionato e ha addirittura segnato di testa il gol del vantaggio del Milan.nell’opporsi alla conclusione avversaria,. Ma, dopo il gol dei bianconeri che sembrava incanalare la partita sul pareggio,su splendido assist di Saalemakers. Uno spirito da grande squadra, pur avendo in campo una formazione a dir poco rimaneggiata.Una squadra che tecnicamente non è molto più forte di quella di due anni fa, ma che ha acquisito una sicurezza, una soliditá difensiva e una fluidità di gioco che ne fanno una seria pretendente allo scudetto.soprattutto nel primo tempo, quando si è visto in campo un irriconoscibile Giroud. Pioli ha coraggiosamente applicato un amplissimo turnover pur essendo consapevole di non avere una rosa lunghissima con le riserve all’altezza dei titolari. Ciononostante ha preferito far tirare il fiato a molti di coloro che martedì affronteranno in Champions l’Atletico Madrid, pur rischiando di lasciare un paio di punti in Liguria.Saelemaekers è passato dall’essere uno che non sapeva stoppare un pallone al miglior assist-man della squadra. Kalulu ha confermato di essere un terzino di tutto rispetto, con grande propulsivitá offensiva. Brahim Diaz non è più uno scarto “leggerino” del Real Madrid, ma uno che entra e risolve le partite con il piglio del trascinatore.Insomma la crescita del gruppo e dei singoli è evidente., un elemento che su queste pagine ravvisavamo fin da quest’estate.; lui stesso in un’intervista, per la prima volta, si ricorda di non essere “Superman” e avvisa tutti che quest’anno non riuscita a giocare molte partite a causa dei noti problemi fisici.Ma al di lá di questo bisogna sempre tenere in considerazione che il francese, al Chelsea, non era titolare da almeno 3 anni. E di primavere ne ha già viste 35.Non a caso, martedì contro l’Atletico Pioli sará costretto a riproporre Rebic nel ruolo di punta centrale. La domanda è:e di sopperire alla sua mancanza attraverso un gioco efficace e spumeggiante come sta facendo in queste prime partite?