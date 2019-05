270 minuti alla fine del campionato e la corsa all’Europa (sia quella alla Champions che quella all’Europa League) è più incerta che mai. Tra le pretendenti ad un pass per una coppa internazionale nella prossima stagione c’è anche il Torino che, nelle ultime tre giornate, se la dovrà vedere prima con il Sassuolo in casa, poi al Castellani contro un Empoli in cerca di punti per la salvezza e infine contro la Lazio, in quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio. Per compattare la squadra e stemperare la tensione in vista del rush finale in casa Torino quest’oggi è stata organizzata una grigliata direttamente al Filadelfia.



Per preparare al meglio la partita di domenica contro il Sassuolo (calcio d’inizio alle ore 12.30) Walter Mazzarri ha fissato per oggi un allenamento all’ora di pranzo, al termine sul cortile del Filadelfia sono spuntati un barbecue, tanta carne e accessori vari per preparare la grigliata. Andrea Belotti e compagni hanno così pranzato insieme. In questa stagione, spesso i calciatori del Torino si sono ritrovati a cena tutti insieme: una pratica questa che, prestazioni e classifica alla mano, ha dato i suoi frutti e, dopo diversi campionati la squadra granata è tornata a lottare per la qualificazione a una coppa europea.