formulati all’avvio del campionato di serie A. Primo, perché tre giornate, secondo me, sono poche per capire.Secondo, perché il mercato non è ancora concluso e solo alla fine della settimana si potrà valutare se qualche squadra si è ulteriormengte rafforzata o, paradossalmente, si è indebolita.rispetto a quella vista nelle prime due giornate, tanto da far tornare la speranza nei tifosi e da attenuare, almeno per il momento, la massa critica verso Massimiliano Allegri.E’ vero, la buona prestazione complessiva può essere frutto della pessima partita della Roma. Però. Per vincere avrebbe dovuto chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio, ma, da una parte, non ha concretizzato i molti contropiede che ha articolato con rara velocità e, dall’altra, è stata penalizzata da una calvinista decisione del Var e dell’arbitro Irrati sul gol annullato a Locatelli. Nell’azione, che è mlolto precedente alla conclusione in porta,Però la ragione di questa mia riflessione non è se la Juve sia stata danneggiata o meno. Maal posto del sempre pallido De Sciglio. A centrocampo, conoscendo l’idiosincrasia di Allegri per i giovanissimi,, mentre nel tridente offensivo Di Maria avrebbe giocato al posto di Cuadrado, Vlahovic confermato centravanti, con Kostic o Chiesa ( o Kostic) a sinistra.(in luogo di Locatelli che, comunque, è in netta ripresa)che, probabilmente, non avrebbe battuto solo la Roma,Ripeto: non me la sento ancora di correggere il tiro e di riconoscere che la Juve sia davvero cambiata perchè una sola partita non dice mai la verità. Ma per un tecnico che punta prevalentemente sui calciatori e meno sul gioco,fondamentali, ai quali dobbiamo aggiungere, per l’occasione, anche Bonucci,C’è un altro dato, del tutto contigente e transitorio, che può essere utile in prospettiva: nelle tre giornate disputate,e il sestetto che precede il resto del gruppo ha solo due punti di vantaggio sui bianconeri, nonostante due pareggi consecutivi.Questo per dire che. Non vincerà il campionato, ma potrebbe finire in zona Champions senza l’ignominia del quarto posto (per altri un’impresa) e togliendo punti a chi lotta per il titolo. Come mai è accaduto nella scorsa, penosa stagione.