Lazio di nuovo in corsa Champions, con meno gioco ma più concretezza. Il recupero contro l'Udinese regala 3 punti d'oro per riprendersi dopo la sconfitta subita a Milano contro il Milan . Stavolta bando all'estetica, servivano solo i punti.



CORSA CHAMPIONS - Come riporta la Repubblica, la Lazio che si è vista contro l'Udinese è stata "brutta", ma ha ottenuto il massimo. Ora la Champions dista solo 3 punti, il Milan è vicino. Ieri intanto dalla curva cori contro i rossoneri.