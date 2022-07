Una campo di calcio come location del nuovo singolo di Artù - all'anagrafe Alessio Dari - cantautore romano che parla di una partita come metafora del rapporto di coppia: "Un uomo passeggia nella notte lungo un campo da calcio di periferia, nella sua mente scorrono le istantanee di una storia nata per gioco. Ma l'amore è un gioco che si fa serio quando la passione sconvolge ogni equilibrio".



IL PROFILO - Artù è un cantautore romano attivo dal 2013 nella scena indie pop italiana. Urla con velata dolcezza la sua rabbia, traducendo in suoni e versi una poetica schietta e mai banale. Tre i dischi all’attivo: “Artù”, “Tutto passa” e “Vola Ale!”. Nella sua intensa carriera live, ha affrontato grandi palchi, come quello del Coca Cola Summer Festival e del Concertone del Primo Maggio, e ha affiancato artisti come Mannarino, Brunori Sas, Niccolò Fabi e Max Gazzè.