IL TABELLINO:

Il nuovo titolare dello stadio avrebbe preferito iniziare con una vittoria, ma può andare bene anche così. La sua vecchia squadra ha lottato fino ai minuti di recupero quando ha incassato il gol dell’1-1. Ha lottato e giocato contro un avversario molto forte, tatticamente e tecnicamente, non a casoSoprattutto i primi 25 minuti sono stati molto complicati per la squadra di Gattuso. La formazione basca aggrediva fino alla soglia dell’area di rigore ben sapendo che gli azzurri avrebbero per forza iniziato l’azione col. Quindi gli spagnoli erano assiepati davanti all’area alla ricerca immediata della palla.- Squadra tecnica, aggressiva, intelligente nei movimenti, con una chiara identità tattica (per molti aspetti ricordava proprio il Napoli), la Real ha prodotto un notevole sforzo iniziale. Zubimendi la guidava schiacciandosi fra i due centrali, più o meno come faceva Bakayoko dall’altra parte, tantoché pure, ma facevano lo stesso paura. Hanno avuto una buona occasione con Willian José (respinta di Ospina) e una clamorosa conEra sempre nel posto dove c’era bisogno di lui. Ed è stato proprio l’ex milanista a dare il via alla risalita della sua squadra con la prima conclusione pericolosa finita sull’esterno della rete. Al Napoli mancava quasi completamente il contributo dei tre attaccanti, in particolare di, non a caso Nacho Monreal, partendo da dietro su quella fascia, creava gioco e pericoli. Tuttavia, nell’unico spunto del suo primo tempo, il messicano avrebbe meritato un finale diverso:- Il Napoli ha preso un po’ di coraggio, è entrato sulla scena Zielinski ed è arrivato il gol. Un tiro del polacco è stato deviato in angolo e da quell’angolo la respinta di testa di Willian José è finito proprio sul piede di- La ripresa è iniziata come il primo tempo, con la Real a danzare davanti all’area napoletana. La forza dei baschi era sulle due corsie, con leentrato a inizio ripresa. Lozano era troppo distante dalla partita e nemmeno Insigne dava assistenza (come invece fa di solito) alla fase difensiva. Merino, la mente e la tecnica di questa squadra, ha avuto la palla buona (da Portu) per pareggiare ma il suo sinistro è uscito di poco.- Il Napoli ha scelto (o meglio, è stato indotto a scegliere...) il contropiede per farsi pericoloso. E’ stato il momento di Mertens in versione uomo-assist. Come era già successo nel primo tempo, il belga haincapace però di concretizzare due belle giocate del suo compagno. A 20' dalla fineL’ultima mossa sarà dannosa. La Real ha continuato ad attaccare fino all’ultimo istante,, che è pure l’unica a non avere un gioco europeo.(1-0 primo tempo)Marcatori: 35' p.t. Zielinski (N), 46' s.t. Willian José (R).NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (37' s.t. Ghoulam); Fabián Ruiz, Bakayoko (25' s.t. Demme), Zielinski (29' s.t. Elmas); Lozano (25' s.t. Politano), Mertens (25' s.t. Petagna), Insigne. All. Gattuso.REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua (1' s.t. Gorosabel), Zubeldia, Le Normand (33' s.t. Sagnan), Monreal (33' s.t. Munoz); Guevara (33' s.t. Isak), Zubimendi, Merino; Januzaj, Willian José, Portu (11' s.t. Berrenetxea). All. Alguacil.Arbitro: Grinfeeld (Israele).Ammoniti: 24' p.t. Mertens (N), 38' p.t. Zubimendi (R), 41' p.t. Lozano (N), 13' s.t. Fabián Ruiz (N), 23' s.t. Le Normand (R), 36' s.t. Zubeldia (N).