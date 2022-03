Nel paesino di Lu Cuccaro, in provincia di Alessandria, scoppia un caso curioso. Il sindaco ha recentemente annunciato di voler dedicare lo spazio antistante la chiesa a Nils Liedholm, lo storico ex campione e tecnico svedese di Roma e Milan. Il problema? Gli abitanti sono fortemente contrari perché il Barone non era cattolico.



TERRA CARA - In zona Liedholm era infatti molto noto visto che possedeva la tenuta agricola Villa Boemia di Cuccaro, dove produceva vino e dove è rimasto fino agli ultimi giorni di vita. Quella che il sindaco Alessio vuole intitolargli è la piazza davanti alla chiesa e per alcuni "non può essere dedicata a qualcuno che fosse ateo o quantomeno agnostico".



BOTTA E RISPOSTA - "In varie interviste Liedholm si dichiarò ateo o per lo meno agnostico: l’intitolazione della piazza davanti alla chiesa è, a nostro avviso, un’iniziativa eccentrica", ha detto, Riccardo Vaccaro il legale del comitato che si è formato in risposta a questa decisione. Il sindaco ha ribattuto: "Il sagrato è di tutti e le persone si giudicano per quanto hanno fatto, non per il credo religioso o il colore della pelle. Altrimenti potremmo intitolarla a Totò Riina che era cattolico osservante"