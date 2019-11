. Definitivamente. Spera di diventarne l'eroe in primavera, perché no.: coinvolto, concentrato, incisivo anche quando entra a partita in corso, entusiasta del rapporto con Maurizio Sarri. Addirittura convinto di poter dare molto di più nei mesi che verranno, confessa agli amici più vicini e al suo entourage. Una sorta di "è solo l'inizio", il messaggio della Joya che ha mandato al tappeto il Milan subentrando a Ronaldo.- Inutile nasconderlo, Paulo era stato individuato come la, addetto a sistemare il bilancio con una cessione importante. La Premier League rifiutata dall'argentino, il PSG rimasto solo tentazione a fronte dell'affare Neymar sfumato, gli incastri mancati e la riluttanza di Dybala lo hanno portato a tenersi stretta la Juve per sua volontà.; Dybala con Sarri ha un rendimento molto più continuo, ecco perché l'idea di cederlo prenderebbe corpo solo ben oltre i 65/70 milioni di valutazione di un'estate fa. Ma la, la Juventus torna a far sentire importante Paulo e ne studierà anche il possibile rinnovo come segnale ulteriore. Con grande calma. Un'altra storia nella storia.