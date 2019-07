La buonanotte è un viaggio. Fatto senza la necessità di muoversi. Inizia come cena tra amici. Nicola Zanone, eterno ex prodigio incompiuto. Enrico Salvadori, storico del calcio. Il sottoscritto.Il tavolo è quello del ristorante Pancino di Ronchi. Il punto di riferimento per gente di sport. Silvio Baldini, Luciano Spalletti. Il vecchio guru Corrado Orrico, Mussi ed Evani. Una sorta di club, insomma. M. Dopo cinque minuti parte la processione dagli altri tavoli.. Uomini e donne di tutte le età e anche ragazzini sfilano educatamente ciascuno con una domanda per il campione. Lui, sempre sorridente, risponde a tutti. E lì, seduti davanti a un fritto di pesce che si fredda,di una volta eppure sempre nuove e meravigliose. Poi arriva il conto e si torna a terra. E’ stato bellissimo viaggiare. Può essere anche questa l’eternità.