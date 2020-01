Le prime partite ufficiali del 2020 confermano il duello scudetto fra Juventus e Inter, con la Lazio come terza incomoda. A livello statistico, c'è un dato curioso per quanto riguarda i precedenti: l'Inter è dominante per quanto riguarda i titoli di campione d'Italia vinti negli 'anni zero' di ciascun decennio. Su dodici campionati di inizio decennio, i nerazzurri infatti ne hanno vinti sei, la metà, lasciando il restante 50% ad altre cinque squadre.



1900 - Genoa

1910 - Inter

1920 - Inter

1930 - Inter

1940 - Inter

1950 - Juventus

1960 - Juventus

1970 - Cagliari

1980 - Inter

1990 - Napoli

2000 - Lazio

2010 - Inter

2020 - ?





TOTALE: Inter 6 titoli, Juventus 2, Genoa 1, Cagliari 1, Napoli 1, Lazio 1.