Adesso è davvero in bilico il futuro di una delle stelle dell'Arsenal che in questo inizio di stagione non sta trovando spazio nei piani tattici di Emery. La permanenza ai Gunners di Mesut Ozil è sempre più lontana: secondo il Sun il centrocampista 30enne sarebbe stanco di accomodarsi in panchina e, d'altro canto, il tecnico spagnolo starebbe stufo di avere in panca un giocatore con uno stipendio tanto alto (oltre 15 milioni a stagione). L'asso tedesco in questo primo scorcio di stagione ha fatto solo due apparizioni senza entusiasmare particolarmente il pubblico londinese. Quanto durerà ancora il rapporto tra Ozil e l'Arsenal?