Sarà alle 20.30 di martedì 19 giugno, la semifinale del campionato Under 16 tra Juventus e Atalanta. Al Morgagni di Forlì, infatti, andrà in scena in penultimo scontro del campionato: per i ragazzi di mister Barone e mister Zanchi un'occasione davvero da non perdere. Chi vince sfida una tra Inter e Roma.