La lista degli italiani Under 19 più costosi, classifica stilata da Transfermarkt, vede il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni davanti a tutti: il classe 1999 è stato acquistato dall'Atalanta nel 2017 per 31,1 milioni di euro, cifra che lo posiziona tra i giovani italiani più costosi davanti ad Antonio Cassano, che nel 2001 fu comprato dalla Roma per 31 milioni dal Bari.