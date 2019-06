Il selezionatore dell'Italia under 20, Paolo Nicolato ha dichiarato a Radio Rai: "I quarti di finale al Mondiale sono un risultato inatteso, siamo contenti di dove siamo arrivati. Siamo una squadra nuova con tanti esordienti, stiamo facendo un buon lavoro e non ci poniamo limiti. Con umiltà e consapevoli delle difficoltà, cercando sempre di stare sul pezzo. Zaniolo, Bastoni, Tonali, Kean, Pinamonti, Pellegrini: abbiamo un'annata molto felice, ma anche con le altre stiamo ottenendo risultati ottimi. Ci manca un po' il numero in cui pescare, ma non ci possiamo lamentare".