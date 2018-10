Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Italia Under 21, parla a Rai Sport dopo il match con la Tunisia: "Era importante vincere e dare continuità nel gioco. Ci siamo riusciti più nel primo tempo, nella ripresa i ritmi si sono abbassati. Abbiamo incontrato una squadra scorbutica, non ti dava lo spazio per ragionare. Siamo soddisfatti".



SU KEAN - "Sta facendo bene. E' un 2000, si trova qua, una meraviglia. Non è nuovo in questa squadra, lo conosciamo da bambino".