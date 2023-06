Claudioè l'ultimo ctad aver vinto, nel 2004, gli Europei di categoria. A Libero, ha parlatodi, eliminata dallanel gruppo.- “Non ho nulla contro la persona ma, pronto a fallire ancora.Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Mi viene da pensare che dalle parti di via Allegri, a Roma, sia rimasto tutto uguale. Prima dell’Europeo avevo pensato: con questi nomi l’Under 21 è da primi posti. Ne resto convinto,- “Il flop dell’Under 21 sottolinea quanto sia. I giocatori sono nelle mani deied è questo il loro male. Vorrei capire perché hanno tali alti e bassi o perché mai un talentino comesi sia permesso di lasciare il ritiro dell’Under 21 prima di questi nefasti Europei… Da chi è stato consigliato? Io non ho mai avuto un procuratore.In Federazione mi sembra valgano di più le raccomandazione che i meriti effettivi delle persone”.- “È rimasto tutto come ai miei tempi quando. Per colpa di certe personcine all’interno della Federazione mi sono visto la carriera stroncata perché non abbassavo la testa. E non ascoltavo gli inviti di certi procuratori che volevano imporre i giocatori nelle convocazioni.Alle Olimpiadi avevo schierato e fatto crescere sei giocatori poi diventati campioni del mondo due anni dopo, tra questi Pirlo, Gilardino, De Rossi e Barzagli. Qualche merito l’ho avuto, no?”.